Під час боїв були поранені та зниклі безвісти, додав Бородін.

Підтвержденої інформації щодо взятих у полон в Авдіївці бійців зі складу Третьої окремої штурмової бригади наразі немає. Про це заявив прес-офіцер бригади Олександр Бородін.

"Під час боїв були і поранені, і на жаль, зниклі безвісти, тому що російська армія застосовувала керовані авіаційні бомби. Це потужна зброя, коли людей просто засипає. Але поки якихось підтверджених полонених з нашої бригади немає", – розповів він в ефірі "Радіо Свобода".

Бородін зауважив, що зараз бійці бригади відійшли на підготовлені оборонні позиції. За його словами, все відбулося згідно з планом.

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"У нас є зона відповідальності, на яку ми відійшли. Це підготовлена оборонна лінія. Все відбулося відповідно до плану. Тут – великий театр дій, мені важко оцінювати лінію оборони суміжників. Стосовно наших обороних ліній, то вони зараз вже працюють, вони вже задіяні. Якихось проблем я не бачу", – додав прес-офіцер 3-ї ОШБр.

Водночас Бородін наголосив, що на тій лінії оборони, де зараз перебувають підрозділи Третьої штурмової бригади, у порівнянні з Авдіївкою відносно тихо. Він зауважив, що окупанти намагаються наступати, але, на його думку, це "більше розвідка боєм".

"Вони намагаються зрозуміти, де слабкі місця в новій лінії оборони. Комплексних наступальних дій зараз немає", – констатував Олександр Бородін.

Бої за Авдіївку: важливі новини

17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські підрозділи виводять з Авдіївки на більш вигідні рубежі. За час боїв Сили оборони завдали ворогу величезних втрат.

Так, ворожі втрати в особовому складі за 4 місяці перевищили 47 тисяч. Також знищено 364 танки, 248 артилерійських систем та десятки одиниць іншої техніки.

Майор ЗСУ, заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін зазначив, що ворог зазнав у цій битві ледь не рекордних втрат. Проте у Росії ще є ресурси, аби їх поповнити, тож глобального впливу на ситуацію на полі бою ці цифри не матимуть.

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