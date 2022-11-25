Після слідчих дій решток другої ракети на території Польщі не виявлено.

Президент Анджей Дуда розповів про перебіг слідства у справі щодо вибуху ракет у прикордонному Переводові під час масованого ракетного обстрілу України 15 листопада.

Як пише "Польське радіо", президент країні сповістив, що під час розслідування було встановлено, що після масованого обстрілу України внаслідок контрнаступальних дій на території Польщі розірвалася ракета української протиракетної оборони.

Дуда наголосив, що трагічний випадок стався з вини Росії і розповів деталі щодо кількості ракет, які впали на польській території.

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"Слідство триває, на місці усі слідчі дії уже завершились, зараз тривають лабораторні дослідження. Ніякі нові висновки не змінюють того, що я говорив раніше. Всі чекаємо висновків експертів і жодним чином у процес не втручаємося. … Знаю, що була спершу інформація про дві ракети. Після слідчих дій решток другої ракети на території Польщі не виявлено. Друга ракета стовідсотково була, тільки не впала на територію Польщі, а на територію України", – сказав президент Польщі.

Падіння ракет в Переводові

15 листопада під час масованого ракетного удару росіян по українській території поблизу польсько-українського кордону, в селі Переводів, впала ракета. Внаслідок цього загинули дві особи.

Згодом польський президент Анджей Дуда заявив, що ракету могли випустити українські сили ППО, утім український президент Володимир Зеленський заявив, що не сумнівається, що в Польщі впала російська ракета.

20 листопада прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що слідство поки не отримало дані, які дозволили б точно встановити, звідки випустили ракету.

Українська сторона просила про доступ до місця падіння ракети, а також про залучення українських правоохоронців до розслідування. Утім прокуратура Польщі не погоджується на участь української сторони.

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