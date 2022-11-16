У вчорашньому зіткненні однозначно винна російська сторона, заявив Дуда.

Президент Польщі Анджей Дуда після зустрічі з прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким і воєначальниками заявив, що немає жодних ознак того, що вчорашня ракетна атака була навмисним нападом.

Як польський президент повідомив на брифінгу, встановлено, що на польській території впала, швидше за все, ракета С-300 1970-х років виробництва, але немає доказів того, що вона була запущена Росією.

"Є велика ймовірність, що це була ракета української ППО", — сказав він.

Він наголосив, що нічого не вказує на навмисний напад на Польщу.

"Ніщо, абсолютно ніщо не вказує на те, що це був навмисний напад на Польщу. ... Це була не ракета, націлена на Польщу. Таким чином, по суті, це не було нападом на Польщу", – оголосив він.

Президент акцентував, що у вівторок відбувся "масований, безпрецедентно масштабний напад Росії на Україну" – Росія випустила близько 100 ракет різних типів по всій країні, в тому числі, по Волинській і Львівській областях, що межують з Польщею. Дуда наголосив, що відповідальність за інцидент несе Росія.

"Україна оборонялася, що очевидно і зрозуміло, також запускаючи ракети, завданням яких було збити російські ракети. У зв'язку з вищевикладеним, ми мали справу з дуже серйозним зіткненням, викликаним російською стороною, як і конфліктом в цілому. По суті, тому у вчорашньому зіткненні однозначно винна російська сторона", – сказав Дуда.

Падіння ракети в Польщі

Як писав УНІАН, у вівторок, 15 листопада, дві ракети впали на територію Польщі – у Переводів, що за кілька кілометрів від кордону з Україною. Внаслідок цього загинули дві людини. Це сталося під час масованої ракетної атаки Росії по території України, під час якої було використано близько 100 ракет.

У МЗС Польщі заявляли, що йдеться про ракету російського виробництва. Дуда пізніше поінформував, що немає точної інформації, хто саме запустив ракету.

Американський президент Джо Байден назвав "малоймовірним" те, що впала в Польщі ракета була випущена з Росії. Водночас офіційні особи США в коментарях журналістам озвучували оцінку, згідно з якою ракети, що впали в Польщі, були випущені українськими військами – по російській ракеті, яка наближалася.

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