Зеленський вважає, що українські фахівці мають бути включені до складу спільної слідчої групи.

Президент Володимир Зеленський не має сумнівів, що у прикордонному польському селі вчора під час масованої атаки Росії на Україну впала російська ракета.

Президент в ефірі інформаційного марафону заявив, що не сумнівається у тій інформації, яка була озвучена Командувачем Повітряних сил Збройних сил України Миколою Олещуком для головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

"Я не сумніваюсь у тому, що це була не наша ракета або не наш ракетний удар. У мене немає сенсу їм не довіряти. Я з ними війну пройшов", - сказав Зеленський.

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Президент сказав, що всю ніч розмовляв з лідерами інших країн.

"Ми домовились, що багато розмов буде непублічними", - зазначив глава держава.

Також президент сказав, що має дуже просту позицію.

"А можна допустити Україну на місце (падіння ракети)? Це справедливо? Я вважаю, що ми маємо на це право. Поки слідство не закінчилось, а можна не казати остаточні висновки? Мені здається це справедливо", - наголосив він.

Крім того, Зеленський вважає, що українські фахівці мають бути включені до складу спільної слідчої групи.

Також президент висловив переконання, що Україна має право отримати від партнерів наявні докази. За його словами, наразі Україна нічого не отримувала.

Водночас президент вважає, що міжнародні партнери у закритому режимі заслухали дані, якими володіють Повітряні сили Збройних сил України.

Президент сказав, що по Західній Україні вчора російські окупанти запустили понад 20 ракет.

"З 25 ударів по часу співпадає один удар. У нас серйозні позиції. Один удар на нашій території. І є відповідь - у нас є фіксація. Що той удар, який співпадає по часу з тим випадком, стався у небі на нашій території", - заявив Зеленський.

Він додав, що є дані, що внаслідок вибуху утворилась вирва діаметром 20 метрів і глибиною 5 метрів.

"Це може бути уламок або ні... Я не хочу ставити крапку. У мене є своя думка. Я вважаю, що це російська ракета", - сказав Зеленський, додавши, що довіряє доповідям військових.

Падіння ракети у Польщі: деталі інциденту

15 листопада Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні, яка тривала майже 4 години.

За даними командування Повітряних сил, окупанти атакували Україну 96-ма ракетами повітряного та морського базування (Х-101, Х-555, "Калібр"), керованими авіаційними ракетами Х-59, а також дронами. Силами ППО було збито 75 ракет та 12 БпЛА.

Внаслідок атаки в різних областях України уражено близько 15 енергооб’єктів.

Ввечері того ж дня стало відомо, що у Польщі, неподалік кордону з Україною, в селі Пшеводув дві ракети впали на території сільгосппідприємства. Загинули двоє людей.

Сьогодні, 16 листопада, за результатами засідання Ставки верховного головнокомандувача Збройних сил секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна хоче долучитися до вивчення інциденту з падінням ракет у Польщі і готова передати партнерам наявні докази російського сліду.

Також Данілов зазначив, що Україна просить партнерів надати інформацію, на підставі якої був зроблений остаточний висновок про падіння у польському селі ракети української системи ППО.

Крім того, за його словами, Україна просить невідкладно надати доступ до місця вибуху представникам Міністерства оборони та Держприкордонслужби.

Також сьогодні генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в Альянсі не мають підтверджень підготовки Росією зумисної ракетної атаки на Польщу. За його словами, у прикордонному з Україною польському селі Пшеводув упала ракета української системи ППО, але відповідальність за це несе Росія, яка обстрілювала українські міста і критичну інфраструктуру в Україні.