Армія РФ почала застосовувати більше зброї та змінила тактику, каже речник Повітряних сил.

Російські війська намагаються удосконалити "Шахеди", аби ті були менш вразливими для українських систем ППО, повідомив спікер Повітряних сил Юрій Ігнат.

Вони почали запускати більшу кількість балістичних ракет по території України, уточнив він в ефірі телемарафону.

"З хороших новин те, що далеко не завжди балістика долітає до своїх цілей. Це стосується і "Кинджалів" і "Іскандерів" і С-300. Але треба розуміти, що якщо воно не долітає до цілі, воно може влучити деінде. Тому загроза від того не зменшується і треба реагувати на будь-які загрози", – сказав Ігнат.

Він також підтвердив слова Зеленського про те, що Україна отримала дві додаткові установки ППО.

"Президент натякав на те, що отримали дві системи, які збивають "геть усе". Ну це й балістику. Більше, ніж сказав президент, я теж не можу сказати зі зрозумілих причин. Але новини хороші, ми отримуємо дві додаткові системи, здатні збивати різні повітряні цілі: аеродинамічні, аеробалістичні", - зазначив речник.

Російські війська змінюють тактику з використання Шахедів

Ігнат також додав, що російські війська почали частіше використовувати дрони-камікадзе типу "Shahed" на прифронтових ділянках. За його словами, через це, велику кількість російських дронів сили української ППО не встигають знищити.

"Щодо тактики, то ворог почав їх більше застосовувати на прифронтовій території. Щодо зміни тактики, "Шахеди" мають свої характеристики й тут особливо нічого нового не придумаєш. Єдине, що ворог почав їх модернізувати. Це й фарбування в чорний колір і інші технічні зміни. Ворог і надалі продовжуватиме їх удосконалювати, щоб зробити менш вразливими для нашої ППО", – повідомив Ігнат.

Він також додав, що РФ продовжує нарощувати виробництво "Шахедів": "У РФ є можливості виготовляти "Шахеди", але вони не безмежні. Безумовно, вони будуть і надалі продовжувати. Вони про це самі відкрито говорять, що будуть нарощувати виробництво цих БПЛА. Іран буде й надалі постачати, але й РФ на своїй території зможе виготовляти".

Війна в Україні - робота ППО

Росія почала промацувати українську систему ППО у пошуках прогалин, які, на думку росіян, могли в ній з’явитися після зупинки американської військової допомоги.

Раніше спікер Повітряних сил пояснив, як зйомка роботи ППО допомагає окупантам. Він заявив, що кожен знімок роботи української ППО може стати джерелом інформації для ворога. Завдяки таким матеріалам Росія може визначити, де стоїть пускова установка.

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