Вони збивають всі типи повітряних цілей, додав президент.

Сьгодні Україна отримала ще дві системи протиповітряної оборони, які "збивають все". Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Головна новина на сьогодні - новина, яку ми всі давно очікували, заради якої ми на різних рівнях місяцями працювали. Результат - в Україну прибули ще дві системи протиповітряної оборони. Всі подробиці, звичайно, не варто говорити публічно. Але системи - які збивають усе. Будемо захищати регіони", - сказав він у своєму відеозверненні.

Він зазначив, що наразі систем протиповітряної оборони все ще недостатньо для повного захисту України, але робота для досягнення цього ведеться щодня.

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У грудні The Wall Street Journal приводила дані Міжнародного інституту стратегічних досліджень, згідно з якими на озброєнні України було близько 564 зенітних систем.

До цього військовий експерт Михайло Жирохов повідомляв, що за рік Україні вдалося збільшити кількість комплексів протиповітряної оборони в 2-2,5 рази.

За словами військово-політичого оглядача "Інформаційного спротиву" Олександра Коваленка, для захисту від обстрілів РФ кожне українське місто-мільйонник потребує щонайменше однієї батареї ЗРК Patriot.

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