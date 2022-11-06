Крім цього, російські терористи замінували в Бериславі водонапірні свердловини.

У тимчасово окупованому Бериславі Херсонської області російські війська підірвали високовольтні лінії електропередачі: зруйновано близько півтора кілометра опор та ліній.

Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у Telegram, через теракт РФ в Бериславському районі низка населених пунктів Херсонщини залишились без електропостачання.

"Місто залишилося без електроживлення, адже пошкодження досить масштабні. Оперативно полагодити поломки неможливо - бракує фахівців, обладнання та й російські загарбники не дадуть цього зробити. Ймовірно, у Бериславі не буде світла до повної деокупації міста", - написав Янушевич.

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Він повідомив, що, крім цього, російські терористи замінували в Бериславі й водонапірні свердловини. Всього у місті їх 14, але скільки з них заміновано – інформація уточнюється.

"Також стало відомо, що окупанти підірвали й високовольтні лінії, які йдуть на Херсон. Тому в обласному центрі та низці інших населених пунктів почалися проблеми із електропостачанням", - зазначив голова ОВА.

Янушевич наголосив, що такі дії російської армії – це цілеспрямований терор проти мирного населення Херсонщини. Відчуваючи неминучість своєї поразки, росіяни нищать все, аби наші люди були змушені виживати в нелюдських умовах.

Війна - новини: ситуація в Херсонській області

Хоча просування українських сил на півдні та сході сповільнилося, це не заважає захисникам бити по логістиці окупантів в глибокому тилу.

В Херсонській області триває депортація місцевого населення з правого берега і 15 км "зони" лівобережжя Херсона, а також "евакуація"окупаційної влади в інші підконтрольні Росії райони.

Експерти розійшлися в думках, чи готовий ворог битися до останнього солдата за Херсон, або ж змирився з втратою ще одного міста. Генштаб ЗСУ вважає, що повідомлення про нібито "паніку" російських військ в Херсонській області перебільшують - таким чином, противник хотів заплутати українське командування.

Разом з тим західні аналітики вважають, що Росія ще сама не до кінця визначилася з долею захопленої частини півдня. На думку української розвідки, під час відступу РФ може піти на будь-якого роду провокації - аж до підриву Каховської дамби або Запорізької АЕС, маючи намір знищити цивільну інфраструктуру.

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