На аеродромі розміщувалися десятки ворожих військових літаків, РЛС та засоби РЕБ.

В ніч на 27 квітня Служба безпеки України завдала нових ударів вглиб території РФ. Про це УНІАН повідомили поінформовані джерела.

"Ніч на суботу стала в прямому сенсі вибуховою для військового аеродрому "Кущевска", а також для Ільського та Слов’янського НПЗ в Краснодарському краї росії. "Бавовна" на ці об‘єкти завітала завдяки дронам СБУ", – зазначило джерело.

Під час атаки на військовий аеродром СБУ працювало спільно з Силами оборони України. Там розміщувалися десятки військових літаків, РЛС та засоби РЕБ.

Стосовно НПЗ, джерело зазначило, що безпілотники СБУ ударили по ректифікаційним та атмосферним колонам Ільського та Слов’янського НПЗ. Це - ключові технологічні об‘єкти заводів.

Удари СБУ вглиб Росії: що треба знати

24 квітня СБУ вдарили безпілотниками по двох базах "Роснєфті". Відомо про знищення щонайменше 26 тис. кубометрів російського палива.

Раніше СБУ, ГУР та Сили спеціальних операцій України вдарили по 8 регіонах Росії. Ціллю стали енергетичні об’єкти. Після атак у деяких районах виникли проблеми зі світлом та водопостачанням.

На думку політолога Тараса Загороднього, удари по нафтобазам - це продовження системної роботи СБУ по руйнуванню ключової та бюджетоутворюючої галузі Росії. Адже крім естетичного задоволення від російських пожеж, є і суто практичний аспект.

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