За словами журналістів, вивести з ладу такий ворожий об'єкт є важливим завданням для України.

В українських ЗМІ шириться новина з посиланням на джерела ГУР про те, що сьогодні, 17 квітня, дрони-камікадзе ЗСУ вже вдруге атакували російський військовий об'єкт, який знаходиться у Мордовії, там розміщено 590 окремий радіотехнічний вузол військової частини 84680, а також працює загоризонтна радіолокаційна станція під позначенням 29Б6 "Контейнер", яка має дальність виявлення повітряних цілей до 3 тисяч кілометрів.

Видання Defense Express зазначило, що з такою інформацією це має парадоксальний вигляд, адже українські безпілотники можуть долітати навіть до такого дальнього об'єкта армії РФ, що призначений для виявлення повітряних цілей на великій дистанції.

"Щоб прояснити картину, наведемо такі деталі. Для початку, тут навіть нема сенсу рахувати, скільки в теорії коштує рашистська РЛС 29Б6 "Контейнер", бо тут для підкреслення дефіцитності такого виду техніки підходить інший параметр - скільки років зайняло виготовлення та постановка на бойове чергування такої радіолокаційної станції", - зазначають у публікації.

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Журналісти розповіли, що розробка та виготовлення 29Б6 "Контейнер" відбувались з 1995 по 2000 рік, а з 2002 по 2012 роки проходили випробування та доведення цієї станції до потрібного стану. Лише у 2012 році російське міноборони офіційно заявило про постановку на "дослідно-бойове чергування" загоризонтної РЛС 29Б6 "Контейнер", "повноцінне" бойове чергування цієї станції, як кажуть російські пропагандисти, розпочалося тільки в 2019 році.

"Мало того, що це по суті найпотужніший радар в розпорядженні РФ, так він у них наразі існує лише в одиничному екземплярі. Станом на той же 2012 рік були повідомлення про плани Міноборони РФ розмістити другу станцію 29Б6 "Контейнер" на Далекому Сході із строком постановки на бойове чергування в 2018 році. Але в 2020 році цей строк зсунувся вправо, на 2024 рік", - додали у матеріалі.

Російські пропагандисти також розповідали, що ця станція має "мертву зону" орієнтовно в 900 кілометрів, через що її, швидше за все, перемісили вглиб території Росії, до Мордовії.

"Якщо ця цифра про "мертву зону" в 900 кілометрів відповідає дійсності, це може натякнути на те, як рашисти могли "проспати" виліт наших дронів для удару по "Контейнеру"", - припустили журналісти.

Крім того, пропагандисти РФ у своїх публікаціях "плутались у свідченнях" щодо того, яку максимальну дальність виявлення має 29Б6 "Контейнер", і на які цілі "заточена" ця РЛС. В одній із версій зазначається до 2 тисяч кілометрів з призначенням виявляти балістичні та крилаті ракети, за іншою версією - до 2800 кілометрів зі здатністю нібито виявляти літаки навіть типу F-35.

"Але із цього "розкиду" даних може прямо випливати те, що 29Б6 "Контейнер" здатна в інтересах армії РФ вести постійний моніторинг повітряного простору України. Тому вразити та вивести з ладу цей об’єкт ворога важливо саме для того, щоб покращити захист українського неба", - підкреслили журналісти видання.

Атака на російську РЛС "Контейнер": що відомо

Як писав УНІАН, безпілотники атакували російську загоризонтну РЛС "Контейнер", яка знаходиться у Мордовії. Відомо, що відстань від кордону України до місця ураження - близько 680 кілометрів.

За словами місцевих мешканців, вибухи вони чули приблизно о 9 ранку. Також у мережі публікували відео, на яких можна побачити дим на місці РЛС "Контейнер" після влучання безпілотника.

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