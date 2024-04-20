Зазначається, що головною ціллю стали російські енергооб'єкти, які живили об‘єкти ВПК.

Безпілотники в ніч на 20 квітня атакували енергетичні об’єкти на території Російської Федерації. За даними джерел УНІАН, це була спільна операція Служби безпеки України, Головного управління розвідки Міноборони та Сил спеціальних операцій ЗСУ.

"Мінвійни РФ плачеться, що цієї ночі до восьми областей завітали десятки українських безпілотників: Бєлгородської, Брянської, Курської, Тульської, Смоленської, Рязанської, Калузької та навіть Московської. Уражено як мінімум три електропідстанції та база зберігання пального, де зайнялися пожежі", - йдеться в повідомленні.

За даними джерел, це була спільна операція СБУ, ГУР та ССО ЗСУ. Ціллю була енергетична інфраструктура, яка живить об‘єкти російського ВПК. Після атак у деяких районах виникли проблеми зі світлом та водопостачанням.

"Дрони СБУ вчергове довели свою ефективність та продемонстрували результат - успішно відпрацювали по інфраструктурі, яка забезпечує безперебійну роботу військових об‘єктів на території Росії", - зазначило джерело в спецслужбах.

Атака дронів в Росії 20 квітня - що відомо

У ніч на суботу, 20 квітня, безпілотники літакового типу атакували вісім російських областей. Як повідомиили в міноборони РФ, ППО окупантів нібито знищила та перехопила 50 БПЛА.

Втім, попри втішне зведення про знищення БПЛА, деякі "пташки" все ж досягнули цілей. Російські ЗМІ повідомляють про ураження нафтобази у Смоленській області.

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