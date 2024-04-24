На цих базах зберігалось 26 тисяч кубометрів російської "горючки".

Цієї ночі "Роснєфть" недорахувалася двох баз зберігання та перекачки паливо-мастильних матеріалів у населених пунктах Ярцево і Роздорове Смоленської області (Росія).

Про це повідомило УНІАН поінформоване джерело. За його даними знищено 26 тис. кубометрів російського палива.

"На цих базах зберігалось 26 тисяч кубометрів російської "горючки". Після потужних вибухів на об’єктах почалася масштабна пожежа та евакуація персоналу", - розповіло джерело.

Зазначається, що це дрони СБУ уразили дві нафтобази у Смоленській області.

"СБУ продовжує ефективно нищити військову інфраструктуру та логістику, які забезпечують паливом російську армію в Україні. Ці об’єкти є і залишатимуться нашими абсолютно законними цілями", - зазначило джерело.

Атака дронів 24 квітня

Як повідомляв УНІАН, цієї ночі нафтові об'єкти на території РФ атакували ударні безпілотники. На території міста Липецьк упав дрон, в Смоленській області горить нафтобаза, а у Воронежі горить НПЗ.

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов пише, що БПЛА впав у промисловій зоні міста Липецька, але жертв немає. На місці працювали екстренні служби.

Водночас губернатор Смоленської області Василь Анохін повідомляє, що у регіоні атакували нафтобазу. Через це сталося загоряння на паливно-енергетичних об'єктах у двох районах області.

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