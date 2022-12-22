Ракету було випущено з літака Су-35.

Вночі силами української протиповітряної оборони у небі над Миколаївською областю було знищено ворожу ракету Х-59. Про це йдеться у повідомленні на сторінці Оперативного командування "Південь" у Facebook.

"Вночі ворог спрямував ракетний удар в нашій зоні відповідальності з напрямку Чорного моря. З літака Су-35 випустив ракету Х-59, яку силами протиповітряної оборони збито над Миколаївщиною", - зазначили у командуванні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 грудня, у своєму ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що за минулу добу російські окупанти завдали 6 ракетних та 15 авіаційних ударів по території Україні.

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Також українська авіація авіація минулої доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян.

За останніми даними, Росія втратила в Україні вже понад 100 тисяч особового складу, 3 тисячі танків та близько 6 тисячі інших бронемашин.

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