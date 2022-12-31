Росіяни цілилися по одному з військових містечок у Чернігівській області.

Сьогодні вночі, 31 грудня, Росія завдала ракетного удару по Чернігівській області. За попередньою інформацією, це була балістична ракета "Іскандер".

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. За його даними, агресор цілився по одному із військових містечок.

"Траекторію ракети "Іскандер" практично неможливо відслідкувати наявними ППО. На щастя, загиблих немає", - сказав голова ОВА.

Чаус підкреслив, що обстріли регіону тривають й упродовж останніх днів інтенсивність обстрілів зросла.

"Ворог гатить із артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню. Вчора в Семенівці від ворожого снаряду загинула жінка. Ворог-терорист. Саме так виглядає агонія. Саме тому в ці дні треба бути максимально пильними", - зазначив керівник регіону.

Користувачі соціальних мереж теж пишуть про обстріл, зауважуючи, що не було повідомлення про повітряну тривогу.

Війна в Україні - російські обстріли

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ, минулої доби росіяни завдали 5 ракетних і 29 авіаційних ударів по Україні. 26 авіаударів ворога прийшлося по цивільній інфраструктурі.

Також минулої ночі окупанти обстріляли Семенівку на Чернігівщині, в результаті чого одна людина загинула, місто залишилось без електропостачання.

А цієї ночі російські окупанти вкотре обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з важкої артилерії: випустили близько 20 снарядів.

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