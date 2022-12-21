Вороги залишили арсенали під час втечі від контрнаступу Сил оборони в північних областях нашої країни.

Служба безпеки України встановила місцезнаходження нових схронів з російськими засобами ураження в результаті контрдиверсійних заходів у прикордонних районах Чернігівської області.

Як повідомив прес-центр СБУ, приховані арсенали окупанти залишили під час їхньої втечі з північних регіонів України під час контрнаступу Сил оборони.

"Серед вилученого - десятки ящиків з реактивними снарядами та пострілами до протитанкового озброєння. В одному з населених пунктів Менської територіальної громади виявлено майже 300 артилерійських боєприпасів, зокрема до реактивних систем залпового вогню "Град". У лісосмузі поблизу обласного центру співробітники СБУ знайшли понад 100 одиниць зарядів до ручних протитанкових гранатометів", - йдеться у повідомленні.

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Крім цього, як зазначається, у Чернігівському районі на колишньому блокпосту російських загарбників виявлено танковий кулемет Калашникова та понад 1,5 тис. набоїв до нього.

Також під час оперативно-профілактичного відпрацювання Корюківського району у покинутій будівлі знайдено реактивну протитанкову гранату РПГ-26 і майже 300 набоїв різного калібру.

Як повідомляється, наразі всі вилучені бойові засоби ураження передано підрозділам Збройних сил України.

Ситуація в Чернігівській області зараз - що треба зараз

Унаслідок повномасштабного наступу росіянам спершу вдалося взяти під контроль низку населених пунктів у Чернігівській області, але згодом ворога прогнали українські військові.

Супротивник не раз обстрілював прикордоння регіону з різного озброєння. На початку листопада повідомлялося, що лише за тиждень було зафіксовано понад 230 "приходів".

Мешканців прикордоння Чернігівщини закликали закликають переїхати вглиб області.

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