Вночі росіяни тричі відкривали вогонь по Нікопольському району.

Вночі російські окупанти вкотре обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з важкої артилерії: випустили близько 20 снарядів.

Як повідомив голова Дніпропетровської обласної Військової адміністрації Валентин Резніченко, ніхто з людей не постраждав, подробиці уточнюються.

"Передноворічна ніч була неспокійною в Нікопольському районі. Росіяни тричі відкривали вогонь по району з важкої артилерії. Обстріляли дві громади - Мировську та Марганецьку. Направили туди два десятки снарядів", - зазначив він.

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Ситуація у Дніпропетровській області:

Протягом останніх тижнів російські загарбники не припиняють терор проти жителів Дніпропетровської області. Найбільше від обстрілів страждає Нікопольська громада, яку від окупованих територій Запорізької області відділяє річка Дніпро.

У ніч на 19 грудня росіяни випустили по Нікопольщині понад 60 снарядів з "Градів" і важкої артилерії.

21 грудня окупанти влаштували жителям Нікопольщини "пекельну ніч". Тоді на територію трьох громад Нікопольського району прилетіли десятки снарядів.

Зокрема, 23 грудня російська важка артилерія накрила вогнем нічну Нікопольщину двічі.

28 грудня 2022 року мешканців прибережних територій Нікопольського району Дніпропетровської області попередили про небезпеку так як російські окупанти переміщують техніку на березі Каховського водосховища.

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