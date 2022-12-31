Також окупанти здійснили 80 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, постраждали і мирні населені пункти.

Минулої доби росіяни завдали 5 ракетних і 29 авіаційних ударів по Україні. 26 авіаударів ворога прийшлося по цивільній інфраструктурі.

Зокрема, окупанти застосували 10 дронів-камікадзе "Шахед-136", але усі вони були збиті. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Крім того, противник здійснив 80 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, постраждали і мирні населені пункти.

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"Існує небезпека продовження авіаційних та ракетних ударів по всій території України", - йдеться в зведенні.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу, українські військові минулої доби відбили атаки російських окупантів у районах 15 населених пунктів Луганщини та Донеччини. Агресор продовжує спроби наступу на Лиманському і Бахмутському напрямках, і намагається покращити тактичне положення на Куп'янському та Авдіївському напрямках.

Тим часом президент України Володимир Зеленський щодо ситуації на Донбасі зазначає, що загалом українські війська тримають позиції, сказав він у своєму відеозверненні. Є і такі ділянки фронту, де потроху просуваємося. Він подякував українським військовослужбовцям, які це забезпечують.

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий зазначив, що фортеця Бахмут у Донецькій області - це символ неспроможності ворога, а також боротьби і незламності українців. Динаміка великих втрат змушує ворога постійно оновлювати свої сили, але окупанти не можуть набрати підкріплення навіть серед ув'язнених, які не хочуть їхати помирати.

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