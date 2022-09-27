Під обстрілами перебували Нікопольська, Марганецька та Червоногригорівська громади.

По Дніпропетровщині ворог вночі випустив майже 90 снарядів, попередньо, люди не постраждали.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ніч під залповим вогнем реактивних снарядів та важкою артилерією… Росіяни завдали нових ударів по Нікопольщині. Під вогонь з майже 90 снарядів потрапили 3 громади - Нікопольська, Марганецька та Червоногригорівська. Попередньо, людей не зачепило", - написав Резніченко.

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За його інформацією, у Нікополі пошкоджено 15 приватних будинків, господарські споруди, автівки.

У Марганці пошкоджено 10 приватних осель, дитячо-юнацька спортивна школа, сквер, газогін та лінії електропередач. Один будинок загорівся, наразі вогнеборці впоралися з полум’ям.

У Червоногригорівській громаді деталі обстрілів уточнюються.

Ситуація на Дніпропетровщині

РФ з початку повномасштабної агресії, яка стартувала рано вранці 24 лютого, вже не раз обстрілювала військові та цивільні об'єкти на Дніпропетровщині, були жертви, руйнування й постраждалі.

Останнім часом під обстрілами ворожої артилерії часто опиняється Нікопольський район.

У середині вересня росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу сімома крилатими ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації. Ворог поцілив по об'єктах критичної та транспортної інфраструктури міста, зокрема по одному з об'єктів гідротехнічної інфраструктури. Внаслідок удару почалося підняття рівня води в р. Інгулець, через що вночі відбувалась евакуація людей у двох районах міста. Згодом водопостачання Кривого Рогу після атаки росіян стабілізували.

Ввечері 26 вересня російські окупанти вдарили ракетою по аеропорту у Кривому Розі.

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