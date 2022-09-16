На гідротехнічних спорудах міста продовжуються роботи з ліквідації наслідків ракетних ударів.

Водопостачання Кривого Рогу після ракетних ударів РФ стабілізовано.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у своєму Telegram-каналі.

"На гідротехнічних спорудах міста продовжуються роботи з ліквідації наслідків ракетних ударів. Водопостачання міста стабілізовано", - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, 14 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу сімома крилатими ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації.

Ворог поцілив по об'єктах критичної та транспортної інфраструктури міста, зокрема по одному з об'єктів гідротехнічної інфраструктури. Внаслідок удару почалося підняття рівня води в р. Інгулець, через що вночі відбувалась евакуація людей у двох районах міста.

15 вересня Вілкул повідомив, що російські окупанти знову завдали ракетного удару по Кривому Рогу. За його словами, цього разу ворог влучив ракетою у промислове підприємство, там є "серйозні руйнування".

Під час нової повітряної тривоги вже близько 17:00 того ж дня Вілкул повідомив, що російські окупанти знову завдали ударів по території в районі гідротехнічних споруд.

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