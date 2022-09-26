У результаті нового ворожого обстрілу ніхто не постраждав.

У понеділок увечері, 26 вересня, російські окупанти вдарили ракетою по аеропорту у Кривому Розі.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ворожа атака на Кривий Ріг. Росіяни поцілили ракетою Х-59 по аеропорту. Його інфраструктура зруйнована. Подальше використання летовища та устаткування неможливе", – написав він.

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Голова ОВА додав, що люди під час удару не постраждали.

Ситуація на Дніпропетровщині під час війни з Росією

РФ з початку повномасштабної агресії, яка стартувала рано вранці 24 лютого, вже не раз обстрілювала військові та цивільні об'єкти на Дніпропетровщині, були жертви, руйнування й постраждалі.

Останнім часом під обстрілами ворожої артилерії часто опиняється Нікопольський район.

Вранці 26 вересня Валентин Резніченко повідомив, що супротивник 9 разів вдарив по чотирьох громадах – Нікопольській, Червоногригорівській, Мировській та Марганецькій. За попередніми відомостями, ніхто не постраждав.

Сьогодні Резніченко також написав про збиття у небі над Дніпропетровською областю ворожої ракети.

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