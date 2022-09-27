Також ворог вдарив по Зеленодольській, Апостолівській громадах та по м. Нікополь - обійшлося без жертв.

Окупанти учергове обстріляли Марганець на Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у своєму Telegram-каналі.

"Окупанти знову обстріляли Марганець. Троє людей дістали осколкові поранення: це чоловіки 1952, 1967 і 1997 років народження. Всі ушпиталені, один постраждалий у важкому стані", - зазначив Лукашук.

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За його інформацією, в місті пошкоджено гаражний кооператив і газогін.

Лукашук додав, що неспокійно було також у Криворізькому районі: "Там окупанти знову вдарили по Зеленодольській громаді. Минулося без постраждалих. Перебито лінію електропостачання, частково зруйновано дві будівлі".

Крім того, в Апостолівській ТГ поцілили по прикордонних територіях. Люди неушкоджені, руйнувань немає.

"Били окупанти й по Нікополю. На щастя, без жертв", - повідомив Лукашук.

Як повідомляв УНІАН, лише за один день 23 вересня у Марганці після обстрілу було пошкоджено 90 приватних житлових будинків, понад півсотні господарчих споруд та 6 багатоповерхівок. Загарбники ударили з "Градів" та важкої артилерії. Через ворожий удар двоє людей загинули, ще 9 були поранені. Трьох з них рятувальники дістали з-під завалів. Через ворожу атаку без світла залишилися 2 200 родин.

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