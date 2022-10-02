Російські окупанти всю ніч атакували Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"Дрон-камікадзе, "Ураган", "Град" та важка артилерія... Цією зброєю ворог усю ніч атакував два райони - Нікопольський та Криворізький", - зазначив він.
Так, Нікопольський район ворог накрив вогнем з "Ураганів", "Градів" та важкої артилерії. У самому Нікополі пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та лінії електропередач.
Резніченко також зауважив, що у Червоногригорівській громаді Нікопольського району масштаби руйнацій уточнюються.
"Усюди минулося без загиблих та поранених", - повідомив він.
Крім того, повідомив голова ОВА, до Кривого Рогу після опівночі прилетів ворожий дрон-камікадзе.
"Поцілив у будівлю місцевого ліцею у середмісті. Зруйнував два поверхи. Сталася пожежа. Її вогнеборці уже приборкали", - розповів Резніченко і додав, що постраждалих немає.
Обстріли Дніпропетровщини – що варто знати
Окупувавши значні території Запорізької та Херсонської областей, російські загарбники підійшли майже до адміністративних кордонів Дніпропетровської області.
От вже кілька місяців росіяни не припиняють тероризувати мешканців південних районів області – Криворізького та Нікопольського – завдаючи численних ударів по інфраструктурі і житловому фонду. Атакують як ракетами, так і "Градами", артилерією.
Зокрема, 1 жовтня голова ОВА Резніченко повідомив, що окупанти випустили по Нікополю понад 30 снарядів. Пошкоджень зазнали приватні будинки, господарські споруди, кафе та готель.
У ніч на 2 жовтня російські війська нанесли удар по центру Кривого Рогу – по об'єкту цивільної інфраструктури в одному з центральних районів міста.
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