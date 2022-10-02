Обійшлося без постраждалих.

Російські окупанти всю ніч атакували Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Дрон-камікадзе, "Ураган", "Град" та важка артилерія... Цією зброєю ворог усю ніч атакував два райони - Нікопольський та Криворізький", - зазначив він.

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Так, Нікопольський район ворог накрив вогнем з "Ураганів", "Градів" та важкої артилерії. У самому Нікополі пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та лінії електропередач.

Резніченко також зауважив, що у Червоногригорівській громаді Нікопольського району масштаби руйнацій уточнюються.

"Усюди минулося без загиблих та поранених", - повідомив він.

Крім того, повідомив голова ОВА, до Кривого Рогу після опівночі прилетів ворожий дрон-камікадзе.

"Поцілив у будівлю місцевого ліцею у середмісті. Зруйнував два поверхи. Сталася пожежа. Її вогнеборці уже приборкали", - розповів Резніченко і додав, що постраждалих немає.

Обстріли Дніпропетровщини – що варто знати

Окупувавши значні території Запорізької та Херсонської областей, російські загарбники підійшли майже до адміністративних кордонів Дніпропетровської області.

От вже кілька місяців росіяни не припиняють тероризувати мешканців південних районів області – Криворізького та Нікопольського – завдаючи численних ударів по інфраструктурі і житловому фонду. Атакують як ракетами, так і "Градами", артилерією.

Зокрема, 1 жовтня голова ОВА Резніченко повідомив, що окупанти випустили по Нікополю понад 30 снарядів. Пошкоджень зазнали приватні будинки, господарські споруди, кафе та готель.

У ніч на 2 жовтня російські війська нанесли удар по центру Кривого Рогу – по об'єкту цивільної інфраструктури в одному з центральних районів міста.

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