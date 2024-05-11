Постраждали установки первинної переробки нафти.

В ніч на суботу, 11 травня, безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України атакували Волгоградський нафтопереробний завод у Росії, повідомляє "Українська правда" з посиланням на співрозмовника в ГУР.

"В ніч на 11 травня в Росії знову "гуркотіло". О 03-45 на Волгоградський НПЗ, який належить ПАТ "Лукойл- Волгограднєфтєпереробка", завітали БПЛА Головного управління розвідки. Постраждали установки первинної переробки нафти АВТ-1 і АВТ-6", – вказало джерело.

Також зазначається, що поточний стан установок уточнюється. Водночас відомо, що пошкодження зазнав кабель керування повітряними холодильниками, внаслідок чого відключено сім холодильників. Також пошкоджено димову трубу печі П-1.

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Російські пабліки та деякі ЗМІ повідомляли, що в ніч на 11 травня над Волгоградською і Курською областями було збито сім безпілотників. Роботу ППО чули в Красноармійському районі Волгограда.

Атаки України на російські НПЗ

Це вже вдруге українські безпілотники вдарили по НПЗ у Волгограді. В лютому 2024 року два дрони уразили установку первинної переробки нафти.

В результаті операції Головного управління розвідки Міністерства оборони в ніч на 10 травня був атакований нафтопереробний "Перший завод" в Калузькій області РФ. Уражено установку атмосферно-вакуумної трубчатки АВБТ-101.

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