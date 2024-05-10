НПЗ у Калузькій області атакували кілька дронів ГУР: джерела розкрили деталі

Обʼєкт був атакований кількома дронами-камікадзе.

В результаті операції Головного управління розвідки Міністерства оборони в ніч на 10 травня був атакований нафтопереробний "Перший завод" в Калузькій області РФ. Уражено установку атмосферно-вакуумної трубчатки АВБТ-101.

Інформацію про причетність фахівців ГУР МОУ до атаки на нафтопереробне підприємство УНІАН підтвердили джерела в українській спецслужбі.

Обʼєкт був атакований кількома дронами-камікадзе.

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"У період з 00:45 до 01:25 на обʼєкті пролунало пʼять потужних вибухів, в результаті яких виникла масштабна пожежа. За попередньою інформацією у ході виконання завдання було уражено установку атмосферно-вакуумної трубчатки АВБТ-101 (виробнича потужність - переробка 1,2 млн. т. на рік) та 3 цистерни з дизельним пальним та 1 цистерна з мазутом", - поінформували джерела.

Атака на завод під Калугою

"Перший завод" - це найбільше нафтохімічне підприємство у Калузької області, розташоване приблизно в 300 кілометрах від українського кордону. НПЗ займається переробкою товарної нафти і газоконденсату. Цей обʼєкт українська розвідка вже атакувала 15 березня 2024 року.

За інформацією місцевих мешканців, перед вибухами на території "Першого заводу" в небі було чутно звук пролітаючи безпілотників та роботу ППО. За тим на місці влучання БПЛА почалася сильна пожежа, туди прибули екстрені служби. Інформацію про ураження НПЗ підтвердив також і очільник Калузької області Владислав Шапша.

Як повідомляли очевидці, вогонь охопив ємності з дизельним паливом та мазутом.

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