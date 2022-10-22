Обійшлося без постраждалих.

Вночі ворог завдав два ракетних удари по селу Зарічне Запорізької області.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Вночі нанесено 2 ракетних удари по селу Зарічне Комишуваської ОТГ. На щастя, обійшлося без постраждалих та серйозних руйнувань. Нас не здолати! Вистоїмо і переможемо!", – розповів він.

Відео дня

Ситуація на Запоріжжі станом на 22 жовтня

Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення до України, що розпочалося 24 лютого, російські загарбники окупували близько 60% території Запорізької області, зокрема, Енергодар, де розташована Запорізька АЕС, Мелітополь, Токмак та інші населені пункти.

Підконтрольна територія України зазнає обстрілів дедалі частіше. Так, вночі 15 жовтня російські окупанти завдали по Запоріжжю чотири авіаудари дронами, а вранці запустили ще 10 ракет С-300, вибуховою хвилею пошкоджено 36 будинків.

18 жовтня російські загарбники завдали двох ударів по Запоріжжю, застосувавши дрон-камікадзе і випустивши ракету.

21 жовтня російські окупанти знову завдали удару, постраждали житлові будинки та інфраструктура міста.

Мер окупованого Мелітополя Іван Федоров переконаний, що Збройні сили України готують область до звільнення від російських загарбників.

Вас також можуть зацікавити новини: