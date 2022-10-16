В останні дні окупанти понесли втрати в особовому складі і військовій техніці неподалік від Гуляйполя, в Токмаку, Пологах, Кам’янці-Дніпровській, Оріхові, Кінських Роздорах і Бердянську.

Збройні сили України готують окуповану частину Запорізької області до звільнення від російських загарбників.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram.

Він розповів про останні успішні дії українських військових у різних населених пунктах, які тимчасово окуповані.

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Зокрема, неподалік від Гуляйполя знищено склад боєприпасів та поранено більш як 20 окупантів; в Токмаку знищено 10 одиниць військової техніки та поранено до 40 військовослужбовців РФ; в Пологах – до 30 поранених окупантів; в Кам’янці-Дніпровській знищено 7 одиниць військової техніки та поранено близько 40 російських загарбників.

При цьому кількість загиблих, яку окупанти намагаються ретельно приховати, уточнюється.

"В районах населених пунктів Оріхів, Кінські Роздори та Токмак, уражено близько 100 окупантів. Серед них понад 25 щойно мобілізованих. В районі населеного пункту Бердянськ знищено 4 комплекси С-300", - додав Федоров.

Ситуація у Запорізькій області

Як відомо, останнім часом росіяни посилили обстріли Запоріжжя. У кінці вересня вони завдали ракетного удару по гуманітарній автоколоні цивільних на виїзді з Запоріжжя, загинули 30 осіб, 88 отримали поранення.

Після цього окупанти ще неодноразово атакували обласний центр, що призводило до великої кількості загиблих.

Військовий експерт Олег Жданов переконаний, що Росія дуже боїться, що Збройні сили України можуть почати наступ на Запорізькому напрямку. Саме тому РФ завдає вогневих ударів по всьому напрямку, але наступати на Запоріжжя у неї немає сил.

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