Російські загарбники завдали двох ударів по Запоріжжю.
Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух у Telegram.
"Сьогодні вночі ворог знову атакував обласний центр. Було завдано авіаційного удару з використанням БПЛА Shahed. Внаслідок атаки виникла пожежа на об’єкті інфраструктури. Одна ракета влучила в складські поміщення в одному з районів Запоріжжя", - заявив голова ОВА.
Водночас, в обох випадках постраждалих немає.
"Окупант продовжує системні удари по області та обласному центру. Не можна нехтувати правилами безпеки. Ворог завжди діє підступно. Будьте обережні та уважні", - заявив Старух.
Атака по Україні сьогодні: що відомо
Як повідомляв УНІАН, вранці у вівторок, 18 жовтня, російські загарбники атакували територію України. Повітряна тривога оголошена по всій країні.
Наразі повідомляється про вибухи у Харкові. За попередньою інформацією, під ударом район одного із промислових підприємств міста. У місті через вибухи зупинили рух метро.
Також вибухи сталися й у Дніпрі. За інформацію ОПУ, є 2 прильоти в об‘єкт енергетичної інфраструктури, він зазнав серйозних пошкоджень.
Сповіщають також про вибухи та знеструмлення у Житомирі. Як зазначили в ОПУ, є два прильоти в об‘єкт енергозабезпечення.
Відомо також про роботу ППО у Київській області.