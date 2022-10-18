Російські окупанти застосували дрон-камікадзе Shahed і випустили ракету.

Російські загарбники завдали двох ударів по Запоріжжю.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух у Telegram.

"Сьогодні вночі ворог знову атакував обласний центр. Було завдано авіаційного удару з використанням БПЛА Shahed. Внаслідок атаки виникла пожежа на об’єкті інфраструктури. Одна ракета влучила в складські поміщення в одному з районів Запоріжжя", - заявив голова ОВА.

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Водночас, в обох випадках постраждалих немає.

"Окупант продовжує системні удари по області та обласному центру. Не можна нехтувати правилами безпеки. Ворог завжди діє підступно. Будьте обережні та уважні", - заявив Старух.

Атака по Україні сьогодні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, вранці у вівторок, 18 жовтня, російські загарбники атакували територію України. Повітряна тривога оголошена по всій країні.

Наразі повідомляється про вибухи у Харкові. За попередньою інформацією, під ударом район одного із промислових підприємств міста. У місті через вибухи зупинили рух метро.

Також вибухи сталися й у Дніпрі. За інформацію ОПУ, є 2 прильоти в об‘єкт енергетичної інфраструктури, він зазнав серйозних пошкоджень.

Сповіщають також про вибухи та знеструмлення у Житомирі. Як зазначили в ОПУ, є два прильоти в об‘єкт енергозабезпечення.

Відомо також про роботу ППО у Київській області.

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