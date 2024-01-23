Чоловік вказав, коли розпочалася "бухканина", яку влаштувала Росія.

Мешканець Софіївської Борщагівки розповів деталі "бухканини", яку зранку 23 січня організувала Росія Києву ракетним ударом.

За словами чоловіка, він мешкає поряд з будинком, який пошкодили уламки ракети. Було 06:45, коли почалася "уся ця бухканина", пригадав він УНІАН.

Він зазначив, що в зоні удару стояли "навіжені" дим та вогонь. Спалахнули припарковані машини поряд з епіцентром вибуху, до них неможливо було нормально підійти.

"Миттєво загоряється оця вся будівля, гаражі ці загоряються, дим навіжений, вогонь навіжений. Не можна підійти за 10 метрів! У машинах горюче було, почали баки вириватися, туди підходити неможливо було", - каже він.

Спогади киян про страшний ранок 23 січня

Зранку ударом РФ також пошкодило спорткомплекс та майстерню Київського коледжу архітектури, будівництва та управління. Страшними спогадами з УНІАН ділився директор установи Валерій Булгаков, пригадуючи про кров та постраждалого чоловіка, якому намагалися допомогти.

Також ще один мешканець Києва розказав українським ЗМІ, що вибігав з власної хати у тому, у чому був, щоб врятуватися. Небо стало червоним, потім був удар, заявив він.

За даними КМВА, станом на 11:23, відомо про 22 постраждалих у Києві (13 з них госпіталізовано). Нагадаємо, що сили ППО зранку збили 21 ракету РФ, проте ворог запустив майже у половину більше цілей.

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