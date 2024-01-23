Росія 23 січня вдарила по Україні балістикою. Було запущено 12 ракет "Іскандер-М".

Мешканець столиці розповів про перші миті вибухів у Києві: небо було червоним, він вибігав з будинку, у чому був, щоб врятуватися.

Як відомо, 23 січня Росія атакувала столицю шквалом ракет, задіявши балістику "Іскандер-М" (було запущено 12 боєголовок). Про жах цього ранку українець розповів в коментарі "Украина сейчас".

"Балкон якраз виходить на це все. Небо загорілося, все червоне. Спочатку вибух, потім все червоне небо, ми швидко вверх у туалет, потім бабах! Дивимося, все палає, одразу, у чому був, у машину. Бо бачимо, вогонь розходиться і може на машини перекинутися. Відігнав, та й усе", - сказав киянин.

Чоловік додав, що буде змушений разом з близькими переїхати до батьків. "Далі буде видно", - резюмував він.

Що відомо про ранковий удар по Києву

Зранку сили ППО України знищили 21 ракету, стримуючи чергову російську повітряну атаку. За даними Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, загалом Росія вдарила по Україні 41 засобом повітряного нападу. Серед них було 12 балістичних ракет "Іскандер-М" (Україна збила 5 з них).

Уламки зброї впали по кількох районах Києва (Солом'янський, Святошинський, Печерський, Дарницький райони). За даними мера Кличка, відомо про 18 постраждалих українців (серед них троє дітей).

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