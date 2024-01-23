У Солом'янському районі уламки ракети впали на територію Київського коледжу архітектури, будівництва та управління.

У Солом'янському районі уламки ракети впали на дах спорткомплексу та майстерню Київського коледжу архітектури, будівництва та управління.

Директор установи Валерій Булгаков показав журналісту УНІАН наслідки вибухової хвилі та поділився страшними спогадами.

"Кров, дивіться! Там от кров... Прямо на асфальті. Чоловік лежав, йому інші надавали допомогу, викликали швидку і все таке. Я це все бачив", - розповів директор коледжу.

За його словами, ракета не долетіла до головних корпусів освітньої установи. Проте сила удару була дуже потужною. "Ви можете собі уявити, яка сила удару вибила решітку і оце все, воно тут лежало", - розповів чоловік.

Він продемонстрував тріщини на стінах, вибиті вікна, двері та інші деталі, які вирвало силою удару.

Киянин розповів про перші миті вибухів у Києві

23 січня Росія задіяла для "швидкого" удару по столиці та містам України балістику (запустила 12 ракет "Іскандер-М", ЗСУ не змогли збити все). Після жаху, який пережили українці, стали з'являтися перші деталі вранішніх подій.

Мешканець одного з постраждалих районів Києва пригадав, що бачив перші хвилини удару на балконі. Небо стало червоним, тоді родина побігла ховатися до туалету. Вже після удару, чоловік побіг, у чому був, до машини.

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