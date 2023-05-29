Операцію військові вирішили провести вночі.

Неподалік Авдіївки Донецької області воїни Сил спеціальних операцій пострілом з протитанкового ракетного комплексу NLAW знищили російський танк.

Про це у Facebook повідомляє Командування Сил спеціальних операцій збройних сил України. У повідомленні сказано, що після отримання інформації про місцезнаходження ворожого танку група ССО висунулася за вказаними координатами. При цьому операцію вирішили провести вночі.

"Обійшовши танк росіян з тилу, воїни ССО пострілом з ПТРК NLAW нанесли вогневе ураження танку російських окупантів. Після чого група успішно повернулася на базу готувати нові несподіванки для ворога", – повідомляють у Командуванні ССО.

Знищення російської техніки в Україні

Вранці 29 травня у Генеральному штабі повідомили, що з початку російського вторгнення в Україну наші військові знищили чимало ворожої техніки: 3801 танк, 7467 броньованих машин, 3054 БПЛА окупаційних військ. Крім того, в армії РФ стало менше авіації: знищено 313 одиниць літаків та 298 гелікоптерів.

Протягом доби 29 травня 2023 року українські воїни також завдали 15 авіаційних ударів по противнику. Були уражені засоби ППО росіян та низка важливих цілей, серед яких озброєння противника.

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