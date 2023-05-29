В умовах відносного затишшя на фронті темпи демілітаризації Росії залишаються високими.

Загальні бойові втрати російської армії в Україні з початку вторгнення вже склали близько 207 030 осіб. Лише за минулу добу сили оборони ліквідували близько 430 окупантів, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Також триває процес примусового роззброєння російської армії. Вчора українські захисники демілітаризували:

4 танки (всього - 3801),

11 бойових броньованих машин (7467),

10 одиниць артилерії (3435),

1 реактивну систему залпового вогню (575),

2 установки протиповітряної оборони (331),

61 безпілотник оперативно-тактичного рівня (3054),

15 автомобілів та автоцистерн (6207),

2 одиниці спеціальної техніки (453).

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На фронті спостерігається відносне затишшя порівняно з попередніми місяцями. За добу ворог атакував всього 19 разів, але географія атак дещо незвична. Так, вперше за довгий час росіяни пішли в атаку на Шахтарському напрямку – в районі Великої Новосілки, що на захід від Вугледара.

Відео дня

Сьогодні вночі ворог атакував Україну десятками дронів-камікадзе і крилатими ракетами. Збито не менше 40 повітряних цілей, але це лише попередня інформація. Падіння уламків спричинило невеликі руйнування зокрема у столичному регіоні та в Одесі.

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