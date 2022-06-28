З квітня таку підготовку за кордоном пройшли тисячі військовослужбовців Збройних сил України.

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів про підготовку українських військовослужбовців до застосування озброєння та військової техніки іноземного виробництва.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні на озброєння нашої армії надходить сучасна потужна техніка і зброя. Та, про яку ще кілька місяців тому ми могли тільки мріяти. Вона здавалась недосяжною. Як колись Stinger, Javelin, NLAW, які вже стали звичними для наших захисників і захисниць", - зауважив Резніков.

Він додав, що партнери України надають надважливу підтримку не лише у політичному, дипломатичному та військово-технічному напрямах. Важливою складовою також є навчання українських військовослужбовців.

Так, основна увага зосереджена на підготовці фахівців із застосування артилерійських систем великого калібру самохідних та причіпних; реактивних систем залпового вогню; засобів артилерійської розвідки, у тому числі радіолокаційної; засобів протиповітряної оборони; різних видів колісної та гусеничної техніки; систем розмінування, у тому числі підводного; різних типів кораблів та систем їх озброєння, у тому числі протикорабельного.

"З квітня місяця підготовку до застосування і експлуатації озброєння та військової техніки іноземного виробництва за кордоном пройшли тисячі військовослужбовців Збройних сил України", - зазначив міністр.

На сьогодні вони вже опанували артилерійські системи калібру 155 мм М777, FH-70, САУ М109, "Цезар" та PzH 2000, РСЗВ M142 HIMARS, САУ "Краб", а також значну кількість бойових броньованих машин М113, FV-103, Bushmaster, Senator, Mastiff, Husky та Wolfhound.

"Наші партнери продовжують підготовку особового складу ЗСУ. Зараз наступні українські військові набувають азів з експлуатації артилерійських систем калібру 155 мм М777, САУ "Краб", реактивних систем залпового вогню M142 HIMARS, M270 та MARS II", - розповів Резніков.

Він додав, що продовжується навчання з управління самохідними зенітними установками "Гепард 1A2"; мінними тральщиками класу "Sundown"; екіпажами БТР VAB, БМП M80-A; навчання фахівців з ведення повітряної розвідки і спостереження; фахівців з знешкодження вибухових речових та розмінування, у тому числі підводного.

Такі навчання відбуваються у Великій Британії, Італії, Литві, Польщі, Словаччині, Словенії, Франції та Німеччині.

"Більш того, цього тижня за підтримки Великої Британії розпочато ще один проект - курс базової загальновійськової підготовки військовослужбовців ЗСУ. На навчання вже приїхали перші кілька сотень військових. Всього ж проект розрахований на підготовку не однієї тисячі наших військовослужбовців", - повідомив урядовець.

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