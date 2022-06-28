Міністр оборони України Олексій Резніков розповів про підготовку українських військовослужбовців до застосування озброєння та військової техніки іноземного виробництва.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Сьогодні на озброєння нашої армії надходить сучасна потужна техніка і зброя. Та, про яку ще кілька місяців тому ми могли тільки мріяти. Вона здавалась недосяжною. Як колись Stinger, Javelin, NLAW, які вже стали звичними для наших захисників і захисниць", - зауважив Резніков.
Він додав, що партнери України надають надважливу підтримку не лише у політичному, дипломатичному та військово-технічному напрямах. Важливою складовою також є навчання українських військовослужбовців.
Так, основна увага зосереджена на підготовці фахівців із застосування артилерійських систем великого калібру самохідних та причіпних; реактивних систем залпового вогню; засобів артилерійської розвідки, у тому числі радіолокаційної; засобів протиповітряної оборони; різних видів колісної та гусеничної техніки; систем розмінування, у тому числі підводного; різних типів кораблів та систем їх озброєння, у тому числі протикорабельного.
"З квітня місяця підготовку до застосування і експлуатації озброєння та військової техніки іноземного виробництва за кордоном пройшли тисячі військовослужбовців Збройних сил України", - зазначив міністр.
На сьогодні вони вже опанували артилерійські системи калібру 155 мм М777, FH-70, САУ М109, "Цезар" та PzH 2000, РСЗВ M142 HIMARS, САУ "Краб", а також значну кількість бойових броньованих машин М113, FV-103, Bushmaster, Senator, Mastiff, Husky та Wolfhound.
"Наші партнери продовжують підготовку особового складу ЗСУ. Зараз наступні українські військові набувають азів з експлуатації артилерійських систем калібру 155 мм М777, САУ "Краб", реактивних систем залпового вогню M142 HIMARS, M270 та MARS II", - розповів Резніков.
Він додав, що продовжується навчання з управління самохідними зенітними установками "Гепард 1A2"; мінними тральщиками класу "Sundown"; екіпажами БТР VAB, БМП M80-A; навчання фахівців з ведення повітряної розвідки і спостереження; фахівців з знешкодження вибухових речових та розмінування, у тому числі підводного.
Такі навчання відбуваються у Великій Британії, Італії, Литві, Польщі, Словаччині, Словенії, Франції та Німеччині.
"Більш того, цього тижня за підтримки Великої Британії розпочато ще один проект - курс базової загальновійськової підготовки військовослужбовців ЗСУ. На навчання вже приїхали перші кілька сотень військових. Всього ж проект розрахований на підготовку не однієї тисячі наших військовослужбовців", - повідомив урядовець.
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