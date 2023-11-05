Росіяни думали, що нас переможуть, але цього не сталося, підкреслив президент України.

Президент Володимир Зеленський не вважає, що війна України проти РФ зайшла у глухий кут.

Український лідер в інтерв'ю NBC News розповів, що наші захисники роблять для того, щоб було просування. "Наші військові придумують різні плани, різні операції, щоб швидше просуватися вперед і завдавати несподіваних ударів по РФ", - сказав він.

За словами президента, вороги думали, що нас переможуть, але цього не трапилося. "Я не думаю, що це глухий кут", - підкреслив лідер українців.

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У впливовому виданні The Economist нещодавно вийшла стаття головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Залужний попереджав, що війна в Україні проти РФ перетворюється на позиційну, а це протистояння на виснаження, яка вигідна супротивнику.

Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що для виходу з позиційної війни українській державі, у тому числі необхідна авіація, оскільки для проведення наземних операцій треба контролювати повітряний простір.

За словами військового експерта Михайла Самуся, Залужний чітко говорить у своїй статті, що захисники нашої держави будуть намагатися не потрапити у ворожу пастку.

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