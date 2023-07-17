На Зміївку загарбники скинули авіабомбу.

Напередодні ворог масштабно обстріляв Херсонщину, є загиблі та поранені.

Як повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, вчора російські окупанти здійснили по регіону 89 обстрілів.

Зокрема загарбники застосували майже 380 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", авіації, та безпілотники.

Відео дня

"Тільки по Херсону ворог випустив 40 снарядів... Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів. Зруйновані складські приміщення, авторинок та одне з інфраструктурних підприємств Херсона. Також ворожий снаряд влучив у фермерське господарство. Через російську агресію загинула людина, ще дев’ять дістали поранення. Серед них - дві дитини", - розповів посадовець.

Він уточнив, що ввечері ворог випустив керовані авіабомби по населеному пункту Зміївка. Внаслідок удару несумісні з життям поранення отримала 70-річна жінка - пенсіонерка загинула на місці.

"У Трифонівці на вулиці діти знайшли невідомий предмет. Під час гри вибуховий пристрій здетонував. Травми отримали хлопчики 8 і 10 років. У дітей - черепно-мозкові травми, контузії. Молодший ще отримав осколкові поранення тулуба та рук, опік ноги", - повідомив Прокудін. За його даними, хлопчиків госпіталізували у стані середньої тяжкості.

За даними Херсонської ОВА, у селі Розлив російська армія поцілила в приватні будинки. Поранення дістали 54-річна жінка та чоловік 49-ти років. Люди перебували на своїх подвір’ях.

У Білозерському районі внаслідок обстрілу зайнялося поле, засіяне пшеницею. Масштаби збитків ще встановлюються.

Удар по Харкову 16 липня - що відомо

Як повідомляв УНІАН, ввечері 16 липня російські військові завдали удар по Харкову. Загинула людини, ще кілька осіб отримали поранення. Прокуратура розпочала провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Удар було завдано по промисловому підприємству у Основ‘янському районі. За попередніми даними, загарбники випустили дві ракети типу С-300 з території Бєлгородської області (РФ).

Вас також можуть зацікавити новини: