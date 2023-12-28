Вона зазначила, що окупанти давно вишукували варіації ураження енергетичної, портової та іншої важливої для економіки України інфраструктури.

Росіяни почали нагнітати ситуацію у Чорному морі, заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Сьогодні ситуація в Чорному морі ворогом нагнітається. І не думаю, що штучно. Тому що, дійсно, довготривалий час ракетоносії не перебували на бойовому чергуванні. Сьогодні ми зафіксували виведення одразу трьох – два підводних човна і фрегат "Адмірал Макаров". Спорядженість їх разом може сягати 16 "Калібрів". Це дуже потужний сигнал про підвищення ракетної небезпеки на цьому напрямку", - сказала Гуменюк.

Вона нагадала, що "Калібри" - це високоточна зброя, яку дуже часто ворог спрямовує на конкретні об'єкти, які обирає за свою ціль.

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"Вони давно вишукували варіації щодо ураження енергетичної інфтраструктури, критичної, будь-якої промислової інфраструктури, яка важлива для функціонування української економіки. І звісно, припортова інфраструктура, яка також не дає спокою ворогу", - підкреслила речниця.

Росіяни вивели в море ракетоносії

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Сили оборони півдня попередили про загрозу ворожих ракетних ударів з Чорного моря. Зранку повідомлялось, що після довготривалої перерви сьогодні російський агресор вивів на бойове чергування в море три ракетоносії і сумарний залп "Калібрів" у такому випадку може сягати 16 ракет.

Раніше українські військові казали, що вигнення російського флоту з Криму значно ускладнило росіянам використання кораблів, що здатні запускати ракети "Калібр".

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