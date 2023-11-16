Він зауважує, що Організація Чорноморського економічного співробітництва заслуговує на перезапуск та активізацію.

Росія вже не здатна використовувати Чорне море як плацдарм для дестабілізації інших регіонів світу. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму виступі на саміті Парламентської асамблеї Організації Чорноморського економічного співробітництва.

Звертаючись до представників держав Чорноморського регіону, глава української держави зауважив, що сьогодні світ вже розуміє значення Чорного моря. За його словами, саме тут - одна з основ глобальної безпеки.

"І саме наші народи, наших із вами країн, разом із партнерами є гарантами такої безпеки. Ми здатні додавати всьому світу стабільності та зміцнювати мир. І ми вже це робимо. Одним із ключових елементів російської агресії проти міжнародного порядку, заснованого на правилах, стала агресія в Чорному морі", - сказав Зеленський.

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Він додав, що саме тут свій військовий плацдарм в українському Криму Росія протягом років використовувала, щоб підірвати нормальне життя різних народів.

Зеленський зауважив, що Росія використовувала Чорне море для агресії проти Грузії у 2008 році, а також для розпалювання війни й хаосу на Близькому Сході, зокрема на території Сирії. Крім того, додав він, саме із захоплення Криму почалася гібридна війна проти України та всієї Європи.

Президент наголосив, що 24 лютого із початком повномасштабної війни Росія спробувала перетворити цей регіон і Чорне море на зброю. І не лише проти України: блокада українських портів, свідоме знищення української портової та експортної інфраструктури були потрібні агресору, щоб зруйнувати глобальний продовольчий ринок і тим самим спровокувати нові спалахи хаосу в різних частинах світу.

"Завдяки нашій співпраці все це зупиняється… Ми змогли показати, що співпраця між народами Чорноморського регіону за підтримки партнерів здатна повернути стабільність світовому ринку продовольства. А отже, повернути захищеність нормального життя для десятків націй - від Марокко до Південно-Східної Азії", - сказав Зеленський.

Він додав, що вдалося забезпечити такий захист західній частині Чорного моря, який зараз дозволяє працювати морським експортним коридорам. Водночас нової ваги зараз набуває і Дунайський регіон - теж критичний для глобальної безпеки.

"Ми змогли перехопити в Росії ініціативу в Чорному морі та створили такі безпекові умови, які змушують агресора тікати зі східної частини акваторії та намагатися сховати військові кораблі", - наголосив глава держави.

Зеленський додав, що вперше у світі саме на Чорному морі почав діяти флот морських дронів - український флот.

"Також я хочу відзначити й те, що тепер - як один із головних результатів наших дій - Росія не здатна використовувати Чорне море як плацдарм для дестабілізації інших регіонів світу", - підкреслив він.

Президент висловив вдячність усім лідерам, державам, народам, чия активність допомагає захищати міжнародний порядок і гарантує світу більше спокою та безпеки.

"І я дякую нашим сусідам у регіоні - Туреччині, Болгарії, Румунії, Молдові - за те, що ви на боці глобальної безпеки. Я впевнений, що відновлення чесного миру й демонтаж російської агресивної присутності, зокрема, в Чорному морі допоможе Грузії відновити територіальну цілісність і створить більше гарантій національній безпеці усіх держав Кавказу", - сказав Зеленський.

Він також зауважив, що від ситуації в Чорноморському регіоні та розвитку спільної співпраці прямо залежить і можливість зростання для регіону Балкан і Балтійського моря.

"Долаючи російську агресію, ми убезпечуємо всі народи Балто-Чорноморсько-Азовського простору й сусідніх регіонів", - зазначив глава держави.

Зеленський також висловив думку, що співпраця в регіоні Чорного моря має лише посилюватися. "Організація Чорноморського економічного співробітництва заслуговує на перезапуск і значну активізацію. Це потрібний формат роботи. І потрібний усім нам із вами", - сказав він.

Робота морського коридору в Україну

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, відповідаючи на запитання, чи не зупинено роботу морського гуманітарного коридору через влучання російської ракети в іноземне судно, яке було під прапором Ліберії, зазначила, що його робота триває в штатному режимі.

Вона нагадала, що конкретного сталого графіку проходження суден немає, а гуманітарний коридор функціонує відповідно до оцінки безпекової ситуації і погоди.

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