За словами речника ОСУВ "Таврія" Дмитра Лиховія, інформація про відсутність лінії оборони на Авдіївському напрямку – це російське ІПСО.

Сили оборони мають розгалужену систему ліній оборони на Донецькому напрямку. Про це заявив в ефірі телемарафону речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

За його словами, на Донецькому напрямку лінія оборони прив'язується до складок рельєфу, водних перешкод та особливостей місцевості.

"Я побував на цих оборонних укріпленнях, яких у нас нібито немає і можу сказати точно – якщо ворог хоче знайти свою смерть на Авдіївському напрямку, нехай наступає там, де в нас нібито немає укріплень", – сказав Лиховій.

Він також пояснив, з чого саме складається українська лінія оборони на цьому напрямку.

"Вони не мають вигляд суцільної лінії, як хтось хоче її спрощено бачити. Але це дуже розгалужена система підготовлених завчасно, ще з грудня, запасних позицій, вогневих позицій відділень, протитанкові рови, є й бетонні бункери й дерев'яні ВОПи, де треба з бронекапсулами, робота над цим ведеться тривалий час. Де треба – роботи продовжуються, в деяких місцях вона закінчена і це можуть побачити бригади, які там знаходяться", - розповів речник.

Крім того, Лиховій розкритикував людей, які заявляють, що українські війська не зводять лінію оборони.

"Ті, хто говорять, що в нас нібито немає інженерно-фортифікаційних споруд, вони зневажають в першу чергу військовослужбовців інженерних підрозділів, командування Сил підтримки, які постійно виконують цю роботу і приносять конкретний результат, який безсумнівно посилює нашу оборону", - підкреслив військовий.

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Раніше Лиховій повідомляв, що армія РФ зменшила кількість авіаударів у рази. Крім того, речник зазначив, що Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію на Авдіївському напрямку.

Як повідомляв УНІАН, напередодні стало відомо, що Україна почала готувати злітно-посадкові смуги для F-16. За інформацією від Повітряних сил, зараз відбувається процес адаптації вже існуючих в Україні аеродромів.

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