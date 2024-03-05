Російські війська почали активніше наступати на Запорізькому напрямку.

Армія РФ продовжує тиснути на полі бою, але Силам оборони вдається стримати ворога, заявив речник Об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

"На Авдіївському напрямку зараз зусиллями Сил оборони стабілізується. За минулу добу наші захисники та захисниці там відбили 28 атак росіян. На Запорізькому напрямку в районі Роботине відбито одну атаку ворога. За свіжою інформацією, сьогодні ворог почав вже активніші наступальні дії на Роботинському напрямку і до 7 години там було зафіксовано 3 бойові зіткнення", – заявив Лиховій.

Речник також додав, що чим більше РФ проводить штурмових дій, тим більше втрат несе російська армія.

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"Протягом минулої доби втрати противника в живій силі склали 417 осіб убитими та пораненими. А в озброєнні – це 2 танки, 9 БМП, 9 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, це РСЗВ "Ураган", 1 засіб ППО, 14 автомобілів та 2 одиниці спецтехніки. Крім того, нейтралізованого 329 безпілотників", – розповів Лиховій.

За його словами, в операційній зоні ОСУВ "Таврія" за минулу добу армія РФ завдала 1175 обстрілів, 144 удари дронами-камікадзе та 26 авіаударів.

"Вже напевно можна стверджувати, що в результаті ураження російських Су-34 та інших літаків з КАБами, кількість авіаударів росіян за останні 2-3 тижні знизилася у 1,5-2 рази", – додав Лиховій.

Російсько-українська війна триває: важливі новини

В ніч на 5 березня стало відомо, що Сили оборони знищили патрульний корабель Чорноморського флоту РФ "Сергей Котов". Вартість такого судна – понад 60 млн доларів.

Крім того, стало відомо, що Україна почала готувати злітно-посадкові смуги для F-16. Нині відбувається процес адаптації вже існуючих аеродромів, повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

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