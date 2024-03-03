Захисники також знищили склад боєприпасів та інші важливі цілі ворога.

Бійці Сил спеціальних операцій продовжують якісно знищувати ворога на Донецькому напрямку. Захисники знищили місце розташування та зберігання групи російських безпілотників.

Військові зазначили, що одна група операторів дронів Сил спецоперацій під час розвідки виявили на Донецькому напрямку ворожі цілі. Воїни за один день знищити склад російських боєприпасів, місце розташування та зберігання БПЛА противника, а також ретранслятор.

"Усі цілі були знищені завдяки вмілим діям наших воїнів. Крім того, в ході ураження знищено три одиниці живої сили противника", - заявили бійці ССО.

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На Донецькому напрямку воїни Сил спецоперацій раніше зачистили опорний пункт ворога та взяли окупантів у полон.

Бойова група діяла швидко та злагоджено: поки одна частина операторів відволікала ворога вогнем з RGP-40, інша - підійшла впритул до противника з тилу. Воїни ССО зачистили опорний пункт, двох військовослужбовців противника взяли в полон

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