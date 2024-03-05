Україна не будує нову інфраструктуру для літаків F-16 з нуля.

Україна не будує нову інфраструктуру для літаків F-16, які Києву мають відправити союзники. Натомість відбувається процес адаптації вже існуючих аеродромів, повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Будувати з нуля інфраструктуру на кшталт тієї, яка є в провідних західних країнах, ми зараз навряд зможемо собі дозволити. Тому що йдуть інтенсивні бойові дії, ворог не дасть зробити глобальне будівництво. Обстріли аеродромів йдуть постійно, зокрема і балістичними ракетами. Тому, власне, в нашому варіанті - це підготовка та адаптація наших летовищ, оперативних аеродромів до приймання літаків F-16. І ця підготовка триває. На якому етапі та що ще потрібно, ніхто цього говорити не буде, – зазначив Ігнат.

Крім того, він розповів, що адаптація передбачає підготовку злітно-посадкових смуг до того, щоб літаки F-16 могли вільно сідати та злітати під час виконання завдань.

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"У нас таких багато, але будуть визначені ті, з яких будуть працювати саме F-16. Так само триває підготовка місць для стоянок цих літаків, це як і зараз буде відбуватися шляхом розосередження, маскування тощо. Є й інші тонкі нюанси, це управління, засоби зв'язку тощо. У цьому й полягає адаптація, щоб ми могли ці літаки з наших аеродромів застосовувати", – пояснив Ігнат.

Він також згадав про те, що ці літаки раніше вже працювали з українських аеродромів, то ж проблем із їхньою адаптацією не має виникнути.

"Ці літаки вже раніше працювали з українських аеродромів, це F-15 та F-16, це було у 2012 та 2018 роках відповідно. Чинні злітно-посадкові смуги покриті залізобетонними плитами, то ж жодних питань про те, зможуть чи не зможуть ці літаки злітати з наших аеродромів. Вони будуть працювати так само як працювали кілька років тому", – заявив Ігнат.

Літаки F-16 для України - що відомо

Раніше експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко пояснив, що передача західних винищувачів F-16 Україні залежить далеко не тільки від навчання пілотів. За його словами, Україна має навчитися швидко і правильно обслуговувати літаки та ефективно використовувати їх на фронті.

На думку іншого експерта Валерія Романенко, західні літаки-винищувачі F-16 допоможуть ефективно боротися з російськими бомбардувальниками Су-34 та винищувачами Су-30СМ, які дошкуляють українським захисникам керованими авіаційними бомбами на лінії фронту.

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