Український контрнаступ триває, наші воїни завдають супротивнику втрат, зазначили у Генштабі.

Повномасштабна війна в Україні проти РФ продовжується, упродовж доби російські загарбники зазнали провалів на п'яти напрямках - Запорізькому, Мар’їнському, Авдіївському, Лиманському та Куп’янському.

Супротивники намагалися атакувати наших воїнів, але зазнали поразок, йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України, опублікованому у неділю вранці, 15 жовтня. За його даними, було близько 60 бойових зіткнень.

Зокрема, на Авдіївському напрямку супротивники не переставали намагатися прорвати оборону наших захисників, але марно. Воїни відбили ворожі атаки біля Авдіївки та ще кількох населених пунктів. На Мар’їнському напрямку було відбито понад 10 атак з боку супротивника біля Мар’їнки.

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На Запорізькому напрямку супротивники п'ять разів марно намагалися відновити втрачене положення біля сіл Роботине та Вербове (Запорізька область). На Лиманському напрямку захисники української держави продовжують стримувати наступ супротивника у районах Серебрянського лісництва й Макіївки Луганської області і Торського Донецької області - там відбито сім ворожих атак.

На Куп’янському напрямку захисники та захисниці України відбили 10 атак окупантів біля Іванівки й Синьківки Харківської області.

Водночас контрнаступ ЗСУ 2023 продовжується. На Мелітопольському напрямку воїни виснажують ворогів здовж всієї лінії фронту - завдають втрат у живій силі та техніці. На Бахмутському напрямку наші захисники продовжують здійснювати штурмові дії південніше міста Бахмут (Донецька область), завдають супротивнику втрат і закріплюються на рубежах, яких змогли досягнути.

"...на Херсонському напрямку сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та успішно уражають тили противника", - додали у Генштабі.

Важливі новини - війна продовжується

Вранці 14 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом минулої доби на фронті відбулося близько 100 бойових зіткнень з російськими загарбниками. Зокрема, супротивники марно намагалися прорвати українську оборону на Авдіївському напрямку - там відбито близько 20 ворожих атак.

РФ на нашій землі зазнала величезних втрат. Загальні втрати ворога на 14 жовтня 2023 року становлять приблизно 286 тисяч 890 окупантів. Також знищено 4 940 танків супротивника.

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