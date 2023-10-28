Через удари, які завдають терористи РФ, на правобережжі поранено понад десять людей.

На півдні ворог зазнає втрат, але продовжує знущатися з цивільного населення, по якому завдає ударів з різної зброї.

Як повідомляє прес-служба Сил оборони півдня України, за минулу добу ліквідовано 27 окупантів. Знищено три танки, зенітно-ракетний комплекс "Стрела-10", 11 гармат, два ударні дрони "Ланцет" та станцію радіоелектронної боротьби "Ртуть-Б".

Також знищено сім одиниць автобронетехніки та польовий пункт боєпостачання.

Водночас ворог не припиняє терор населення FPV-дронами та тактику скидання з БпЛА різних модифікацій осколкових боєприпасів. За минулу бойову добу українські військові зафіксували 20 таких випадків.

В Михайлівці в будинок літнього подружжя просто у вікно влетів ворожий дрон. Обидвоє пенсіонерів із пораненнями госпіталізовані. Внаслідок ударів пошкоджено приватні будинки, автомобілі цивільних громадян.

За даними пресслужби, за минулу добу ворог здійснив понад 70 артилерійських обстрілів по правобережжю. При цьому він використав понад 480 снарядів, у тому числі при восьми обстрілах населених пунктів Херсон, Золота Балка, Кізомис, Станіслав. Артилерією пошкоджено близько десятка приватних житлових будинків та навчальний заклад. Внаслідок цього поранення отримали 11 жителів Херсонщини.

Також повідомляється, що на бойовому чергуванні в Чорному морі перебуває два кораблі, в тому числі - підводний човен, який може мати чотири ракети типу "Калібр". Ще один корабель окупантів чергує в Азовському морі.

"Протягом доби (з 7:00 до 7:00) противник завдав два ракетні удари, ймовірно ракетами "Іскандер", по Херсону та по Криворізькому району. Внаслідок удару по місту Херсон зруйновано та пошкоджено 15 приватних будинків та адміністративну будівлю. Є постраждалі серед цивільного населення", - йдеться у повідомленні.

Ще один ракетний удар відбувся вчора вдень - ворог випустив по Миколаївщині з літаків тактичної авіації крилаті ракети Х-59. Всі всі три ракети було знищено, але внаслідок падіння уламків ракети пошкоджено приватний будинок.

Окрім того, тактична авіація ворога продовжує пуски керованих авіабомб по населених пунктах Херсонського та Бериславського районів. П’ять авіаційних ударів із застосуванням 27 таких бомб завдано протягом минулої доби. Пошкоджено багатоповерхові й приватні житлові будинки в Бериславі, Новобериславі, Козацькому й Веселому.

За даними очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, за минулу добу у регіоні через російську агресію 11 людей дістали поранення. Зокрема, учора після шостої вечора загарбники завдали ракетного удару, у результаті якого пошкоджено понад двадцять цивільних об'єктів.

"Це п'ятнадцять приватних будинків, три багатоповерхівки, чотири магазини, адміністративне та банківське приміщення. Поранення отримали семеро людей: двоє – середнього ступеня тяжкості, усі інші – "легкі", - розповів посадовець.

Сьогодні зранку окупанти знову вдарили по Херсону. Зокрема, о 05:00 під вогнем опинився Корабельний район. Поранення отримала 80-річна жінка.

Війна в Україні - ситуація у Херсонщині

Нагадаємо, ввечері 27 жовтня російські військові завдали удару по правобережній Херсонщині. Зокрема окупанти поцілили у центральну частину Херсона, внаслідок чого поранення отримали семеро українців. Серед них - жінки віком 82, 76 і 49 років, двоє чоловіків 54 років та херсонці 55 і 58 років. На місці влучання зруйновано два приватних будинки, часткові зруйновані три будинки, ще десять осель пошкоджені.

Керівниця обʼєднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк заявила, що російські загарбники збільшили використання керованих авіабомб у Херсонській області. Окупанти намагаються завдати максимальних руйнувань регіону, який не підкорився.

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