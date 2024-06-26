Ворог продовжує атаки на певних напрямках у Вовчанську і здійснює ротацію своїх підрозділів на лінії бойового зіткнення.

Триває війна в Україні, і речник Оперативно-тактичного угруповання "Харків" Юрій Повх відповів, чи є російські окупанти на агрегатному заводі у Вовчанську.

В ефірі "Радіо Свобода", відповідаючи на запитання щодо оперативної обстановки у Вовчанську та щодо того, яку активність російських окупантів там фіксують за останню добу, Повх розповів, що за останню добу в зоні відповідальності ОТУ "Харків" відбулося вісім бойових зіткнень.

"З початком цієї доби ворог розпочав знову дві атаки у Вовчанську. Наші Сили оборони відбивають ці атаки і зосереджують вогонь по підрозділах, які наступають", - зазначив речник.

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Водночас ворог за минулу добу здійснив 20 авіаційних ударів, 26 ударів дронами-камікадзе та 321 обстріл. "Тобто обстановка залишається досить і досить напруженою", - зауважив Повх.

Він повідомив, що за минулу добу російські загарбники на їхньому напрямку вбитими та пораненими втратили 146 осіб. Також втратили значну кількість бойових броньованих машин, дві артилерійські системи, вісім автомобілів та три одиниці спецтехніки.

"Також наша артилерія та оператори FPV-дронів знищили 37 місць укриття особового складу ворога. Та знищили три місця зберігання боєкомплекту", - розповів речник.

Так, зазначив Повх, обстановка досить напружена, але Сили оборони тримають рубежі та не допускають просування ворога на тих напрямках, де він зосереджує свої зусилля, кидаючи "абсолютно без всілякого жалю свої підрозділи фактично на вірну смерть".

На запитання, чи продовжує російська армія стягувати резерви в район Вовчанська, аби тиснути й наступати далі, речник зауважив, що конкретні атаки та стягування резервів - це різні дії бойового забезпечення та ведення бойових дій.

"Ми констатуємо, що ворог продовжує атаки на певних напрямках у Вовчанську. Безумовно, він здійснює ротацію своїх підрозділів на лінії бойового зіткнення. Оскільки такі втрати досить відчутні для ворога. Відтак, він змушений проводити ротацію", - сказав Повх.

Також на уточнення, звідки саме російська армія підтягує резерви і наскільки ці військовослужбовці підготовані - новобранці це чи фахові військові, він розповів, що напрямки поповнення є різні.

"Є і перетягування підрозділів і частин з інших напрямків ведення бойових дій. Є такі частини, які підходять з глибини Росії. На нашому напрямку діє досить різношерстне і велике угруповання військ", - зауважив речник.

Крім того, на запитання щодо того, що відомо про агрегатний завод, і чи дійсно на ньому залишаються російські військові, до яких немає доступу, Повх сказав: "Цей анклав залишається заблокований Силами оборони України".

На уточнення, чи все ж всередині ще залишається ворог, він розповів: "Вони намагаються туди пробитися. Один з напрямків у Вовчанську - це той якраз в напрямку заводу. Вони здійснюють атаки, але наші Сили оборони їх відбивають".

Важливі новини України про війну - сьогодні це варте уваги

Як повідомляв УНІАН, у своєму зведенні сьогодні, 26 червня, Генеральний штаб Збройних сил України поінформував, що на Харківському напрямку зараз тривають дві атаки російських окупантів в районі Вовчанська. Ситуація під контролем.

Крім того, зокрема, на Краматорському напрямку ворог не полишає спроб просунутися в напрямку Часового Яру, поблизу якого триває боєзіткнення. Атаку в бік Кліщіївки вже відбито. Українські захисники надійно тримають оборону на зазначеній ділянці та дають гідну відсіч агресору.

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