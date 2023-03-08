Таким чином вони намагаються помститися за смерть свого командира.

Солдати батальйону "Вовки Да Вінчі" знайшли спосіб, як увіковічнити помсту за смерть свого командира Дмитра Коцюбайла.

Герой України загинув у бою під Бахмутом 7 березня. Його побратими, котрі продовжують захищати місто-фортецю, у пам’ять про Коцюбайла пишуть на снарядах "Герою України".

"За Комбата, за націю, за перемогу! "Вовки Да Вінчі" артилерійським вогнем перегризають горлянки ворожій наволочі на підступах до Бахмута за свого вожака. Ніхто не втече від праведної мсти. Слава Україні!", - йдеться в дописі 67-й омбр ДУК у Facebook.

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Що відомо про загиблого Дмитра Коцюбайла з позивним "Да Вінчі"

Коцюбайло є уродженцем Івано-Франківщини, села Задрістрянського. Він був учасником Революції Гідності, після якої відразу ж відправився воювати на фронт. Воював за Покровськ, Піски, Савур-Могилу, отримав важке поранення від танкового обстрілу. А у 21 рік Дмитро став наймолодшим командиром роти – він очолив 1-у штурмову роту ДУК "Правий сектор".

У 2017-му році він отримав звання Народного героя України, а у 2021-му році став першим добровольцем, котрий був за життя нагороджений відзнакою Героя України.

Як повідомляв УНІАН, "Да Вінчі" загинув внаслідок російського обстрілу під Бахмутом. Герою України було 27 років.

Прощання із захисником відбудеться у четвер 9 березня на рідній Івано-Франківщині у селі Бовшів. Похорон запланований на 10 березня у Києві.

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