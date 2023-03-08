Зазначається, що український Герой отримав поранення.

Відомі фотографи Костянтин і Влада Ліберови розповіли деталі загибелі українського Героя Дмитра Коцюбайла, відомого під позивним "Да Вінчі". Захисник України загинув під час обстрілу росіян.

"Позавчора ти на моїх очах в'їхав на танку у ворожу посадку, а після цього повів за собою на штурм людей. І вони пішли, не роздумуючи, бо вірили своєму командиру. На наступний день ти голими руками з однієї баклажкою води гасив загорівся танк з повним БК, коли всі боялися навіть наблизитися до нього. Герой України. Найкращий з найкращих. Воїн. Друг. Легенда", - йдеться у дописі фотографів в Instagram.

Вони зазначили, що загинув воїн у них на очах під час обстріл.

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"Ти сказав нам залишитися в укритті. Вибухи, багато вибухів. Через хвилину крики: "Медика! Медика! Да Вінчі!". Ми до останнього вірили. Ми до останнього молилися. Ти був найсміливішим, найвідчайдушнішим з усіх, кого ми знали. Ти здавався безсмертним. До кінця днів ми будемо пишатися тим, що знали тебе. Герої не гинуть", - зазначено в повідомленні.

Загибель бійця "Да Вінчі" - що відомо

7 березня президент України Володимир Зеленський повідомив, що у боях за Донбас загинув Герой України, який очолював власний підрозділ" Вовки да Вінчі", Дмитро Коцюбайло.

Про смерть захисника повідомили юрист і військовий Масі Найєм і політик Борислав Береза. Береза лише уточнив, що загиблий отримав осколкове поранення в шию, але не назвав прізвище загиблого.

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