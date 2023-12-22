За словами Єнса Столтенберга, Росія втратила шанси досягти своїх цілей в Україні через великі втрати на фронті та політичну ізоляцію.

Росія більше не може досягти своїх військових цілей в Україні, незважаючи на значні військові зусилля. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, інформує Spiegel.

Він нагадав, що метою вторгнення за наказом президента РФ Володимира Путіна було перешкодити просуванню України до НАТО та Європейського Союзу. При цьому після майже двох років війни Україна зараз ближча до НАТО та ЄС, ніж будь-коли.

Столтенберг також зазначив, що Росія платить надзвичайно високу ціну за свою війну. Так, країна вже втратила сотні літаків і тисячі танків, а понад 300 000 солдатів були вбиті або поранені. До того ж унаслідок війни зросла інфляція та впав рівень життя. Росія також перебуває в більшій політичній ізоляції, ніж раніше.

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Водночас генсек НАТО застеріг від сподівань на швидке припинення війни, з огляду на розвиток подій, і від віри в те, що Путін змінить курс після його очікуваного переобрання 17 березня.

"У нас немає ознак того, що Путін змінить свої цілі та свою політику. Він продовжить намагатися зайняти більше територій", - сказав Столтенберг.

На його думку, це означає, що НАТО і 31 держава-член повинні продовжувати рішуче підтримувати Україну.

"Українці показали, що вони здатні захищатися, захищатися, особливо коли вони отримують зброю від Німеччини та багатьох інших країн НАТО", – резюмував Столтенберг.

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Напередодні секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що спільне виробництво Україною зброї з країнами НАТО вже відбувається. При цьому, за його словами, Києву треба збільшити виробництво, "але це технічні процеси, які відпрацьовують відповідні інституції, відпрацьовують відповідні люди".

Раніше президент Володимир Зеленський відверто заявив, що Україну не запрошують в НАТО, а варіанти часткового вступу - маячня.

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