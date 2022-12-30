Вона висловила своє невдоволення окупантам, що заїхали важкою технікою на її подвір’я.

Прокурори спільно зі слідчими поліції та експертами в рамках кримінального провадження провели ексгумацію та огляд тіла 56-річної жінки, загиблої від рук окупантів у селі Правдине на Херсонщині.

Як повідомляють в Офісі Генерального прокурора, розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (частина 2 статті 438 Кримінального Кодексу України).

За даними слідства, у вересні 2022 року військовослужбовці збройних сил РФ, які окупували село Правдине, заїхали важкою технікою на подвір’я місцевої жительки. Жінка висловила своє невдоволення. Через це її розстріляли на власному подвір’ї з автоматичної зброї.

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Наразі тіло направлено для проведення судово-медичної експертизи.

Воєнні злочини РФ на Херсонщині

Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада в селі Правдине на Херсонщині було виявлено масове поховання жертв окупантів – сім мирних жителів, зокрема, дівчина-підліток.

Також поліція виявила сім катівень і вісім місць несвободи російських загарбників на деокупованій частині Херсонщини.

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що російські загарбники створюють катівні для дітей на тимчасово окупованих територіях України.

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