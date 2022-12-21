Серед загиблих - дівчинка-підліток.

Міністр оборони Олексій Резніков підтвердив, що у звільненому селі Правдине Херсонської області виявили масове поховання жертв російської окупації.

У Twitter Резніков зауважив, що окупанти вкотре знехтували Женевською конвенцією, яка забороняє насильство над цивільними.

"30 листопада в селі Правдине (Херсонська область) виявлено масове поховання жертв російської окупації: 7 мирних жителів, у тому числі дівчина-підліток. Вони знехтували 4-ю Женевською конвенцією, яка забороняє насильство над цивільним населенням. Вони просто вбивають", - написав міністр.

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Він нагадав, що лише в деокупованій Харківській області виявлено понад 500 тіл мирних жителів, у тому числі дітей. Пошукові роботи ще тривають.

Масове поховання на Херсонщині: що відомо

Раніше про масове поховання у Правдиному повідомила американська газета The New York Times. За даними журналістів, загиблі були охоронцями, які до вторгнення працювали на одному із сільськогосподарських підприємств. Їхні прізвища не називаються. Крім того, вбито дівчину-підлітка.

Місцеві не одразу змогли поховати вбитих росіянами людей. Окупанти дозволили йому поховати охоронців через пʼять тижнів після їхньої загибелі. Дівчинку поховали окремо.

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