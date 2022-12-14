Відомо, що російські злочинці давали дітям воду через день, не давали їжу та розказували, що батьки від них відмовилися.

Російські окупанти на тимчасово захоплених територіях України створюють катівні для дітей. Діти там знаходяться в жахливих умовах.

Як розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час брифінгу, такі камери виявили у звільненому Херсоні.

"На окупованих територіях є дитячі катівні. Я думав дно пробити не можна після Бучі, Ірпеня. Я в Балаклії побачив 2 катівні, один хлопець там перебував 90 днів, його виводили на розстріл. В Херсоні 10 катівень, в одній окрема камера, де тримали дітей", - зазначив він.

Омбудсмен додав, що дітей в катівнях не годували, воду давали через день. Окупанти розповідали дітям, що батьки від них відмовилися.

"Був один затриманий хлопчик, який на телефон сфотографував російську техніку, тримали в катівні застосуванням тортур", - додав Лубінець.

Війна в Україні: злочини РФ

Відомо, що у різних деокупованих містах України виявили катівні. Зокрема, їх виявили і на звільненій Херсонщині. Як повідомив раніше Лубінець, масштаби знущань з херсонців вражають. Росіяни били місцевих жителів струмом і ламали кістки.

У місті знайшли чоловіка, якого окупанти стратили. Йому зав'язали руки за спиною і вистрілили в голову.

За словами Лубінця, катівні виявили по всій території правобережної Херсонщини. Всередині були сліди сексуального насильства, знущань, побиття.

У жовтні повідомлялося, що вже відкрито 43 кримінальних провадження, які стосуються сексуальних злочинів окупантів проти мирного населення.

Правозахисна організація Amnesty International у доповіді про війну звинуватила Росію у злочині проти людства.

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