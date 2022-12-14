Російські окупанти на тимчасово захоплених територіях України створюють катівні для дітей. Діти там знаходяться в жахливих умовах.
Як розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час брифінгу, такі камери виявили у звільненому Херсоні.
"На окупованих територіях є дитячі катівні. Я думав дно пробити не можна після Бучі, Ірпеня. Я в Балаклії побачив 2 катівні, один хлопець там перебував 90 днів, його виводили на розстріл. В Херсоні 10 катівень, в одній окрема камера, де тримали дітей", - зазначив він.
Омбудсмен додав, що дітей в катівнях не годували, воду давали через день. Окупанти розповідали дітям, що батьки від них відмовилися.
"Був один затриманий хлопчик, який на телефон сфотографував російську техніку, тримали в катівні застосуванням тортур", - додав Лубінець.
Війна в Україні: злочини РФ
Відомо, що у різних деокупованих містах України виявили катівні. Зокрема, їх виявили і на звільненій Херсонщині. Як повідомив раніше Лубінець, масштаби знущань з херсонців вражають. Росіяни били місцевих жителів струмом і ламали кістки.
У місті знайшли чоловіка, якого окупанти стратили. Йому зав'язали руки за спиною і вистрілили в голову.
За словами Лубінця, катівні виявили по всій території правобережної Херсонщини. Всередині були сліди сексуального насильства, знущань, побиття.
У жовтні повідомлялося, що вже відкрито 43 кримінальних провадження, які стосуються сексуальних злочинів окупантів проти мирного населення.
Правозахисна організація Amnesty International у доповіді про війну звинуватила Росію у злочині проти людства.