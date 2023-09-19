Наразі детальної інформації щодо наслідків ударів немає.

У тимчасово окупованому росіянами Мелітополі в Запорізькій бласті зранку, 19 вересн, пролунало одразу декілька вибухів. Наразі подробиці щодо їхніх наслідків відсутні.

"В поки що окупованому Мелітополі "певео" рашистів не встигає працювати", - повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в своєму Telegram-каналі.

За словами Федорова, місцеві мешканці повідомляють про понад п’ять вибухів. Найгучніше було в районі "Автокольорлиту". Наразі детальної інформації щодо наслідків ударів немає.

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"Чекаємо на подробиці від наших військових", - додав мер.

Ситуація в Мелітополі - останні новини

Легітимний мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що просування ЗСУ та їхнє поступове наближення змушує окупантів у Запорізькій області панікувати. Зокрема, із Токмака, який знаходиться на шляху до Мелітополя, російські окупанти вже евакуювали "паспортний стіл", а також вивезли співробітників ФСБ Росії та частину так званої "адміністрації".

За даними Генерального штабу Збпройних сил України, на Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога.

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